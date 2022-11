Les bus de retour au centre-ville de Verviers lundi prochain

Comme nous l’avons déjà indiqué, le TEC Liège-Verviers attendait la fin des aménagements de l’axe entre le Grand-Théâtre et le haut de Crapaurue pour rediriger ses lignes de bus vers l’hypercentre, via la place Verte. Cela concernait notamment les marquages au sol, avec les inscriptions "bus" sur les arrêts et sur la bande réservée aux transports en commun (dans le sens Crapaurue-Théâtre).

Les marquages ont été terminés ce mardi, indique l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR). Suite à une réunion de chantier, mardi également, "le TEC a été informé que tout était en place et comme il lui faut un délai de 48 heures (NDLR: pour l’organisation du transfert des lignes) , il a été convenu de programmer le retour des bus en ville à lundi prochain", assure l’échevin des Travaux.