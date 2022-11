Un promoteur obligé de démolir son bâtiment rue du Manège à Verviers

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’un bâtiment, en cours de construction, est à l’abandon rue du Manège, entre le bar à boire Gorgées et l’ancien Manège. Un permis pour la construction d’un immeuble à appartements avait pourtant été délivré en 2014, mais il est arrivé à son terme depuis plus de trois ans. "Ce jeudi, le collège a pris la décision de mettre en demeure le promoteur suite à l’image déplorable que renvoie son bâtiment inachevé. Ce chancre, à deux pas du Grand Théâtre et de l’ancien Manège, ne donne pas du tout une bonne image de la Ville alors que, juste à côté, le chantier Ville Conviviale arrive à son terme", explique l’échevin des Travaux, Maxime Degey, dans un communiqué.

Un dossier "sécurité" a par ailleurs été ouvert à la Ville suite à la présence régulière de squatteurs.

Le collège demande donc au promoteur de sécuriser immédiatement son bâtiment et de remettre les lieux en état via la démolition des constructions existantes.