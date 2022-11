Les Apéros verviétois délocalisés sur la place Verte

Dans notre édition du 23/11/2022, nous vous indiquions que les Apéros verviétois du 2 décembre allaient sans doute se dérouler sous le chapiteau qui a accueilli la Saint-Nicolas ce vendredi place Verte à Verviers et non plus à l’Espace 58 à Dison, où sont désormais interdits les rassemblements de plus de 600 personnes. C’est désormais officiel.