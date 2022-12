L’entreprise hervienne Meurens Natural élue entreprise de l’année

"Meurens Natural, c’est l’histoire d’une entreprise 100% familiale qui a réussi une reconversion industrielle en Wallonie. Pionnier du secteur, nous offrons des produits sains pour la santé et durable pour la planète depuis plus de 30 ans. Recevoir ce prix nous encourage encore à aller plus loin !", s'est réjoui Bruno Meurens, Managing Director.

Une croissance économique remarquée

Au-delà des chiffres, qui démontrent une croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires de l’entreprise et grâce à une reconversion industrielle réussie, ce sont des travailleurs expérimentés et motivés, un investissement important au sein d’une famille, une longue expérience et un savoir-faire unique dans le secteur agro-alimentaire, qui sont aujourd’hui reconnus.

A l’origine, l’ensemble de la production de Meurens Natural était concentrée sur le site de Herve mais la forte croissance enregistrée début des années 2010 a saturé l’outil de production. Aujourd’hui l’entreprise dispose de 4 lignes de production (2 à Herve et 2 aux Plenesses). Elle a investi 35 millions ces 5 dernières années afin de se doter d’un équipement à la pointe du progrès.

Le site de Herve, reconverti en 94, est actuellement toujours en activité. Il est occupé par une zone de bureaux et deux zones de production. D’importants investissements y ont été réalisés afin d’intégrer les nouvelles technologies entre 2004 et 2006.

Le site des Plenesse à Thimister-Clermont s’étend sur une surface totale de 28.000 m². Il dispose de deux lignes de production (1ère ligne inaugurée en 2017, 2e construite en 2021) et de bureaux sur une superficie de 9.000 m². L’approche écologique du projet permet de nombreuses économies d’énergies au niveau de la consommation du gaz, de l’eau et de l’électricité.

Le choix de s’étendre à proximité du site de Herve confirme l’ancrage local fort de l’entreprise. Il lui a permis de poursuivre sa stratégie de croissance en contribuant au développement économique et à la création d’emplois dans la région.

"Mon frère et moi sommes heureux de recevoir ce prix et sommes particulièrement fiers de toute l’équipe de Meurens Natural qui a contribué tout au long de ces années à amener l’entreprise au stade où elle est aujourd’hui !", a déclaré Bénédicte Meurens, Managing Director.