Un homme contraint à payer 96.000 euros pour... avoir volé de l'électricité pendant 18 ans

Le tribunal correctionnel d'Eupen a condamné, lundi, un habitant de Raeren à une peine de six mois de prison et 1.600 euros d'amende. Le prévenu a été reconnu coupable d'une manipulation de son compteur électrique de manière à ce que ses consommations ne soient pas comptabilisées. Le préjudice porte sur une période de plus de 18 ans. L'homme doit par ailleurs indemniser l'opérateur Ores à hauteur de 96.000 euros.