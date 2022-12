Le Waimerais avait frappé son fils avec une hachette

Un habitant de Waimes, né en 1965, a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Verviers à une peine de deux ans de prison pour des faits de coups et blessures sur son fils. Cette peine est assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 4 ans. Le 8 août 2022, les services de police avaient été appelés pour une bagarre, avec trois hommes au sol. Les trois protagonistes étaient le prévenu, son fils ainsi que son beau-fils. Le fils du prévenu présentait deux entailles au niveau des bras. “Le jour avant cette bagarre avait eu lieu le baptême de mon petit-fils. Une dispute a éclaté et ma fille m’a indiqué que je ne verrais plus mon petit-fils”, avait indiqué le prévenu lors de l’audience.