Plantation de bruyères pour sensibiliser au zéro déchet à Spa

Un projet participatif qui a réuni la Ville et les associations dans les deux jardins communautaires développés à Spa.

"Depuis 2021 voire 2020, la Ville de Spa s’est inscrite dans la démarche" commune zéro déchet "proposée par la Région wallonne et Intradel", rappelle le service environnement de la Ville. "Chaque année, on doit établir un plan d’action zéro déchet. Et une des actions à mener cette année, c’était un chantier participatif." Plusieurs acteurs se sont réunis: la Ville de Spa, le service environnement, le service des plantations,...