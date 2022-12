Ce jour-là, la police aperçoit un conducteur qui circule à une vitesse très élevée. Les agents prennent la voiture en chasse mais ils ne parviennent pas à l’intercepter. Ils constatent cependant que le chauffeur quitte régulièrement sa bande de circulation en zigzaguant.

C’est lors de l’un de ces écarts qu’il a mortellement percuté un motard de 36 ans qui circulait en sens inverse. Plutôt que de porter secours à la victime, le chauffard avait pris la fuite, à pied, à travers champs pour se cacher dans un bois où il sera retrouvé 45 minutes plus tard. Les policiers constatent alors une forte odeur d’alcool que le prévenu explique à l’audience : “J’ai bu de la sangria et du vin la veille, j’en ai renversé sur mes vêtements”. Quant à sa vitesse excessive, le trentenaire indique : “J’étais pressé, je devais absolument aller acheter des cigarettes”.

Une ligne de défense qui ne tient pas la route pour le ministère public, d’autant que le prévenu a déjà été condamné à 9 reprises pour des infractions de roulage.

Il réclame donc une peine d’un an de prison pour l’homicide involontaire et un an supplémentaire pour ce qui concerne les infractions de roulage, le délit de fuite, le refus de se soumettre à un test d’alcoolémie, fausse immatriculation. Le substitut du procureur demande aussi une interdiction de conduire à vie.

Du côté de la défense, on plaide en faveur d’une peine avec sursis probatoire.

Le jugement interviendra dans le courant du mois de janvier.