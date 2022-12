Thimister-Clermont: les seniors ont reçu leur cougnou et une boîte "réputée pour sauver la vie"

Comme chaque année, ce mercredi 28 décembre 2022, le conseil consultatif des aînés de Thimister-Clermont a assuré sa traditionnelle distribution des cougnous aux seniors de 80 ans et plus. "Celle-ci s’est déroulée dans la convivialité, grâce aux membres du conseil consultatif des aînés, auxquels se sont joints des membres du conseil communal des jeunes et du conseil communal des enfants, et des aidants disposés à donner un coup de main", précise la Commune par voie de communiqué. Tout le territoire communal a été quadrillé, afin de rendre visite aux 213 citoyens seniors thimistériens, ainsi qu’aux 65 résidents à la maison de repos et à l’institution Handicap et Hébergement à Froidthier. "Cette visite consiste à échanger avec les personnes tout en leur présentant les traditionnels bons vœux, un succulent cougnou et quelques douceurs sucrées." Les enfants des cinq écoles de la commune leur avaient également préparé un dessin.