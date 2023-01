Une conductrice fantôme interceptée sur la E40 à hauteur de Lontzen

Les policiers ont ensuite géré plusieurs accidents de circulation. Une conductrice, âgée de 64 ans, roulait notamment à contre-sens sur la E40, depuis Thimister-Clermont. Elle a été interceptée à hauteur de Lontzen, alors qu'elle se dirigeait vers l'Allemagne. A Eupen, un conducteur, fortement alcoolisé, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté de plein fouet une barrière métallique, avant de finir sa course 100 mètres plus loin, au milieu de la chaussée. " Le véhicule impliqué dans l'accident a été remorqué, les pompiers ont nettoyé les lieux de l'accident et le conducteur a été contraint de renoncer à son permis de conduire." Cinq autres permis de conduire ont par ailleurs été retirés lors de cette soirée de la Saint-Sylvestre, pour conduite sous l'emprise de l'alcool.

Enfin, les agents ont également été appelés suite à un cambriolage à Eupen et pour des incidents liés à des feux d'artifice. Trois personnes ont par exemple été blessées au point de panorama Moorenhöle, à Eupen. Plusieurs personnes étaient rassemblées pour observer les feux d'artifice. " Malgré le vent fort, un homme, encore inconnu, a allumé soudainement un pétard. Plusieurs spectateurs ont alors exprimé leur mécontentement et ont été giflés par l'homme en question. L'agresseur a immédiatement quitté les lieux."