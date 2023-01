Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 : Alexandre Loffet, à Verviers

Avec de nombreux projets à mener à bien, Alexandre Loffet, le bourgmestre faisant fonction de Verviers, espère plus de cohésion pour faire avancer la Ville. "Tout d’abord, je souhaite aux citoyens Verviétois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En ce qui concerne la ville, je souhaite qu’il y ait davantage de concorde et d’harmonie à Verviers pour aller de l’avant et défendre notre ville avec notamment une reconstruction qui puisse avancer et ainsi repartir de l’avant. Mais aussi que la situation sociale des Verviétois puisse s’améliorer car il y a une paupérisation ressentie suite à la crise actuelle via l’inflation et les coûts de l’énergie. Quant aux projets que j’aimerais voir menés à bien en cette année 2023, il y a la sélection des projets Feder où l’on compte notamment dessus pour la cité administrative, la rénovation du parc des Récollets, le bâtiment du C&A… Nous aurons réponse concernant ces dossiers en 2023 et j’espère qu’elle sera la plus positive possible car nous avons travaillé beaucoup dessus. Sans oublier la partie géothermie du Grand-Bazar. Ensuite, nous espérons recevoir les moyens nécessaires notamment pour la réhabilitation résiliente de voiries. Toujours à propos de voiries, vont débuter en 2023 les chantiers de l’îlot Phoenix, de l’avenue Müllendorff ou encore de la rue des Charrons. Il y aura aussi la fin des travaux et la réouverture de la piscine mais surtout le Grand-Théâtre dont les travaux sont prévus à partir du mois de mai. Il y a donc énormément de travail à accomplir, et ce sur plusieurs fronts pour nous, avec des projets de rénovation de bâtiments sinistrés mais aussi de reconstruction. Ainsi que de nombreux projets plus classiques à mener à bien."