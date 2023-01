Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (11) : Philippe Godin, à Pepinster 

Une fois qu’on aura pu procéder à la démolition des bâtiments qui restent des dents creuses, il y aura un renouveau du centre de Pepinster. De plus, nous avons récupéré un nombre important de commerces grâce à la prime allant jusqu’à 25 000 €. Plus de 400 000 € ont déjà été alloués. Cela témoigne d’une volonté des commerçants de revenir à Pepinster et d’une volonté de notre part de les soutenir. Enfin, nous croisons les doigts pour que le projet des infrastructures sportives puisse commencer dans les plus brefs délais, notamment la remise en état du hall Jean Simon. Cela s’inscrit dans notre désir d’accompagner les jeunes particulièrement impactés par les crises successives. Et on y croit dur comme fer."