"En ces temps difficiles pour chacun, je voudrais nous souhaiter une année 2023 plus sereine, bienveillante et encore plus solidaire. Je voudrais vous remercier, à nouveau, pour les actes d’entraide que vous avez menés durant les différentes crises que nous avons vécues ces dernières années. Puisse cette nouvelle année nous apporter de meilleures perspectives sur l’avenir, j’y crois."

Quant aux projets que la bourgmestre souhaite voir menés à bien en cette nouvelle année dans la Cité thermale, ils sont nombreux. "À Spa, en 2023, nous aurons le plaisir de retrouver notre Galerie Léopold II, une restauration du Perron, un nouveau RAVeL, une toute nouvelle piscine communale et bien d’autres projets mettant en avant les rencontres, la convivialité et la mobilité douce."

Enfin, Sophie Delettre souhaite encore ajouter un point, d’ordre plus personnel : "D’un point de vue plus familial et personnel, je vous souhaite de cueillir les petits et grands bonheurs qui seront sur le chemin de 2023 et d’en profiter pour choyer ceux que vous aimez."