Le PS ne doit donc plus se trouver un nouvel échevin pour remplacer le désormais ex-dissident Loffet, comme il l’était prévu par le dernier accord de majorité de juillet 2021.

Dans un communiqué, le président de l’USC (Pierre Demolin) et le chef de groupe socialiste au conseil communal (le député fédéral Malik Ben Achour) expliquent que " le point de départ de la décision prise a été la volonté exprimée par Alexandre Loffet de réintégrer le Parti qu’il avait quitté en pleine crise politique, il y a deux ans et demi. Le comité de l’USC, après un débat serein, a considéré que le critère primordial pour orienter sa décision est de préserver une stabilité politique indispensable à la gestion responsable de la Ville de Verviers et ce jusque-là fin de la mandature.

Par cette décision, le Parti socialiste veut clore une période de crise qu’il n’a jamais souhaitée. Le Parti socialiste réaffirme avec force que seul l’intérêt général mais aussi particulier de toutes les Verviétoises et les Verviétois est la valeur cardinale de son action et de son engagement.

Au nom de tous ces principes, il a été décidé de réintégrer Alexandre Loffet au PS et, dans le même temps, de le maintenir dans un collège qui compte désormais 4 représentants socialistes. "

Soit les échevins Alexandre Loffet, Sophie Lambert, Antoine Lukoki et la présidente du CPAS Gaëlle Denys. Cela ne change rien à la situation de Muriel Targnion, la bourgmestre en titre (c’est Alexandre Loffet qu’elle a désigné comme bourgmestre faisant fonction pour la remplacer durant son congé de maladie), qui avait été exclue par le PS, à l’été 2020.