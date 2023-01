La neige dans les Hautes-Fagnes fait le bonheur des skieurs et des marcheurs (photos & vidéo)

Mais les 15 à 25 cm qui recouvrent le plateau fagnard ont également permis depuis samedi matin l’ouverture des trois pistes de ski alpin d’Ovifat. "On l’attendait cette neige, elle n’arrivait pas et vendredi fin de journée on a eu ce que l’on voulait", souriait Solange Schoffers, qui vient de rejoindre le ski club d’Ovifat, "Cela n’a rien à voir avec décembre, ce qui avait marché (NDLR et avait permis d’accueillir des skieurs le 14 décembre) c’était alors les canons à neige.. Ce week-end, c’était full de chez full, surtout le dimanche, avec beaucoup de Flamands, de Néerlandais, de Bruxellois…".

Ce lundi matin, on entendait encore parler néerlandais et français sur les remontées mécaniques, mais des habitants de la région profitaient de l’accalmie (le parking était tout de même bien rempli) pour profiter des pistes verte, bleue et rouge. "Je ne viens jamais le week-end, 30 minutes d’attente pour remonter la piste au vu de la taille, c’est trop. Je profite d’avoir congé pour venir en semaine", expliquait Kévin de Chaineux, qui travaille dans le bâtiment et qui était là pour sa première descente de l’année. "En Belgique, au niveau ski alpin, il y a très peu d’infrastructures..Dès que l’on peut en profiter, on se remet en jambe", partageait Hugues, originaire d’Heusy. "Il y a bien du ski indoor, mais ce n’est pas la même chose !" La semaine, c’est aussi le créneau des écoles. Lundi matin, 50 enfants de celle d’Ovifat étaient présents et reviennent encore mardi et mercredi.

C’est que maintenant qu’il est là ce manteau de neige, on en profite… et à la station de ski alpin d’Ovifat, on compte bien le faire durer. "Tant que le gel est là, on fait tourner les canons.. grâce à cela, on va prolonger l’ouverture toute cette semaine, jusqu’au week-end prochain et début de semaine prochaine ! On a déjà des réservations pour d’autres écoles qui viennent de plus loin, comme de Hannut."