"Le potentiel d’économie estimé est de 450.000kWh ce qui correspond à près de 150.000€ d’ici la fin de l’année 2023", indique le cabinet de l’échevin des Travaux Maxime Degey, dans un communiqué. Pour rappel, en septembre 2022, la Ville avait déjà contacté Ores afin d’étudier la possibilité d’éteindre l’éclairage public durant la nuit.

"S’en sont suivis plusieurs allers/retours entre les services et Ores afin de trouver la meilleure alternative. Pour des raisons de sécurité, nous avons en effet voulu exclure le centre-ville de l’extinction nocturne. Ores nous a récemment répondu que c’était techniquement possible, nous avons donc décidé d’emboîter le pas." Le périmètre qui restera éclairé s’étend de Gérardchamps à la rue du Palais en passant par le quartier de Prés-Javais et le bout de la rue Haute-Crotte.

"La mesure rentrera en application à partir du mois de février jusque fin novembre 2023. Nous n’irons dans un premier temps pas au-delà car l’extinction du LED en décembre et janvier fait perdre de l’argent à la Ville (en lien avec la puissance qui ne peut être diminuée par" dimming " lorsque l’on éteint à pleine puissance donc sur une période d’allumage plus longue en hiver).

Par ailleurs, nous sommes en plein passage au Led sur l’ensemble du territoire. +/-60% des luminaires verviétois sont désormais en Led et nous devrions être à plus de 80% d’ici la fin de l’année. Les économies devraient donc être moindres d’ici 2024. Une analyse de la situation sera effectuée à la fin de l’année pour voir si ça vaut la peine de renouveler le processus l’an prochain.

Dans les prochains mois, nous resterons évidemment à l’écoute des retours de la population sur la mesure et l’adapterons au besoin ", conclut la Ville.

