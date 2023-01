Verviers: la Société Royale d’Harmonie va retrouver ses murs

Une réunion importante s’est tenue la semaine passée entre la Ville de Verviers et la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau, et elle s’est soldée par une bonne nouvelle : la Société Royale d’Harmonie va pouvoir réintégrer ses locaux. "Le dossier était prioritaire pour le service des travaux et l’étude d’ingénieur que nous avons reçue nous permet d’être optimistes pour la suite du dossier, note l’échevin des Travaux Maxime Degey, par voie de communiqué. C’était un véritable crève-cœur de voir la SRH quitter son bâtiment historique. Nous sommes heureux d’avoir pu trouver une solution rapide pour les héberger au CTLM mais encore plus heureux de les voir retourner dans leurs installations". Avant de concrétiser ce grand retour, quelques petits travaux vont devoir être réalisés, pour réhabiliter le bâtiment.