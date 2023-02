Séisme en Turquie: les pleurs des familles turques verviétoises (vidéo)

Hasan Haksoy attend des nouvelles de sa maman. ©-Cindy Thonon

Les tremblements de terre qui ont touché la Turquie et la Syrie impactent de nombreuses familles verviétoises. La majorité est originaire la région de Kahramanmaras où de nombreux immeubles ont été détruits. Depuis la nuit de dimanche à lundi, Hasan a très peu dormi, il est en alerte à la moindre vibration de son GSM car il espère recevoir des nouvelles de sa maman. Dès qu’il évoque sa famille, il a les larmes aux yeux. Heureusement, il a encore des contacts avec sa sœur. Elle a réussi à s’en sortir et à garder contact. Il confie que beaucoup de ses amis aussi sont directement touchés par la catastrophe.

« On ne sait contacter personne »

Dans le quartier d’Hodimont, un Turc arrivé en 2008 et qui réside à Verviers explique que la communication avec l’ensemble de sa famille est compliquée depuis lundi. Ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, une partie importante de sa famille qui habite encore en Turquie, dans la région de Kahramanmaras, sont injoignables. "Dans toute la région, on n’a plus de contacts. Il n’y a pas d’électricité, il n’y a pas de réseaux. Je me sens mal, on ne sait pas ce qui est arrivé, on ne sait pas ce qu’ils font". C’est le manque d’informations qui est le plus difficile pour les personnes qui habitent ici.

L’Asbl active de Verviers insiste sur la nature des dons

Les dons d’argent sont les plus utiles en ce moment communique la mosquée.

Le responsable de la mosquée insiste, pas n’importe quels dons. ©- Cindy Thonon

"Nous, on a l’ordre de demander des liquidités. Parce que les vêtements et les textiles, le temps de les amener, c’est compliqué. En plus, le temps de trier les dons qu’on reçoit, c’est du temps que les bénévoles perdent", insiste Ayhan Karahan, responsable d’une mosquée turque à Verviers, Orhan Gazi. Les événements qui se produisent actuellement lui rappellent la manière dont la solidarité s’est mise en place à Verviers. Il insiste donc sur une organisation efficace, "on n’a pas besoin d’amener deux, trois, quatre sacs de vêtements inutiles. C’est mieux alors de faire un versement même de cinq euros, deux euros, c’est mieux que des vêtements qui ne seront pas utilisés". Il existe déjà un compte fourni par l’État turc qui se charge de récolter les dons et qui les distribue sur place, explique-t-il. "Cet argent permet l’achat de couvertures, de médicaments, de nourriture directement sur place".

Une liste publiée

Cependant parfois, c’est plus compliqué pour des personnes d’effectuer des virements. "On va alors publier une liste sur Facebook mais il faut que les dons soient neufs. Sur la liste: il y a des bottes, des vestes, des couvertures, des générateurs…"

Mais l’argent c’est ce qui reste le plus utile en ce moment.