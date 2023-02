La Calamine : le Rosenmontag, une tradition familiale

À quelques jours du célèbre Rosenmontag, c’est dans le local des chars d’Hergenrath qu’Herbert Langohr s’active encore énergiquement à mettre les derniers détails sur le char de son groupe qui défilera dans les rues lundi prochain. "Nous sommes six à travailler sur ce char et chacun œuvre dessus plusieurs fois par semaine. En saison normale, on travaille durant six mois. Et ici, avec le Covid, nous avons pu le peaufiner durant deux ans." D’ailleurs, les chars de l’équipe d’Herbert Langohr sont très appréciés. "Et nous avons même une société flamande qui nous achète régulièrement nos chars, dont celui de cette année qui ne défilera qu’à La Calamine avant d’être vendu." Pour ce véritable...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous