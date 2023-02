Le groupe de Nicole Thomson (au centre), juste avant le départ. ©EdA LABEYE Philippe

"C’est une tradition, on commence toujours ici. Le cortège part à 10 h 11 et on va à la Résidence Léoni avant de se retrouver place de la Coul pour la remise des clefs. Ensuite, nous irons au dépôt communal, puis encore au Select, et de nouveau à la Coul. On a raté deux éditions, 2021 et 2022, donc on était très impatientes", raconte-t-elle, non sans proposer de "tester" le Woodberries, cette eau-de-vie aux fruits rouges.

Mais la foule s’écarte déjà, pour laisser place à Pandaa Ier (Yves de Sy), prince de cette session. "C’est super, il y a des Alaaf partout ! C’est une histoire de cœur, ce carnaval. C’est plus que des bonbons. En plus, nous avons la météo avec nous ! Ce jeudi, les “ vieilles femmes ” ont le pouvoir, et les hommes (y compris le prince) sont en retrait. On ne joue pas le premier rôle, ce sont les femmes !"

"Ce jeudi, les “ vieilles femmes ” ont le pouvoir, et les hommes (y compris le prince) sont en retrait." ©EdA LABEYE Philippe

Autre star du jour, Josy François, 80 ans depuis ce 3 février. La Calaminoise enchaînait avec sa 66e édition du jeudi des femmes. "J’ai toujours fait le cortège", lâche-t-elle, déguisée en arlequin. Et pour la retrouver, rien de mieux que les ballons "80" !

Josy François et le groupe des Ulk seront au Rosenmontag, groupe et char 72-73. ©EdA LABEYE Philippe

Le point d’orgue de la matinée, c’était donc ce rendez-vous place de la Coul, centre névralgique de cette édition vu les travaux place de l’église. Le bourgmestre Luc Frank y attendait les nombreuses Calaminoises, déguisé en chevalier "parce qu’ on (NDLR : la Communauté germanophone) vient de racheter le château d’Eyneburg ". "On sent que les gens sont contents de refaire la fête. Il y a du monde", observe-t-il. Ce que confirme Marie-Thérèse Beckers, présidente du comité des vieilles femmes. "On avait un peu peur, après deux ans de Covid, mais on a autant de femmes qu’avant ! On est plus de 1 500, c’est vraiment bien."

Les femmes ont fait la fête… notamment devant les 3 bus d’Inago, ce qui est toujours sympa. ©EdA LABEYE Philippe

C’est définitivement ce jeudi qu’on a pu se rendre compte à quel point cette ambiance avait manqué aux carnavalistes, aux Calaminois, aux enfants (une trentaine de classes rien que pour l’implantation communale, selon Mme Gil)… en résumé, à toute une région résolument festive !