Stavelot: la route de Malmedy (N68) fermée et en travaux jusqu’au 8 juillet

Une déviation est mise en place via la route de Challes jusqu’au Pont de Cheneux, "excepté pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes (sauf TEC) qui seront déviés via Wavreumont en direction de Malmedy", indique la Ville de Stavelot. Ce choix a été posé en raison des difficultés que le charroi aurait rencontrées au niveau du viaduc sur lequel passe le RAVeL. L’ordonnance de police est effective jusqu’au 8 juillet. "La situation pourra évoluer en fonction du phasage des travaux", note l’échevin.

Les commerces resteront accessibles. L’accès au recyparc et au zoning sera quant à lui possible via la station Total et la route de Chefosse.