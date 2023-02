A un moment, les auteurs ont pu être filmés par les caméras de surveillance alors qu’ils tentaient de forcer l’ouverture d’une porte.

L’enquête a révélé que les auteurs avaient pris le train depuis la gare de Guillemins à Liège pour se rendre à Eupen. Ils ont alors été filmés en déambulant à différents endroits dans la gare.

Un des voleurs recherchés. ©PolFed

Le 1er individu est de corpulence forte et a le visage rond. Il a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de sport noir et d’une veste à capuche noire avec des empiècements orange. Il était en possession d’un petit sac à bandoulière gris clair.

Un des voleurs recherchés. ©PolFed

Le 2e individu est de corpulence normale. Il a les cheveux foncés et d’épais sourcils. Au moment des faits, il portait une veste noire à capuche, un pantalon de sport noir avec des lignes blanches, des baskets claires et un bonnet noir de marque « Nike ». Il était en possession d’un sac à dos noir avec des inscriptions blanches de marque « Kaytan ».

Un des voleurs recherchés. ©Polfed

Le 3e individu est de corpulence normale et a les cheveux foncés bouclés et plus courts sur les côtés. Il a les lèvres charnues. Au moment des faits, il portait un pantalon tricolore, assorti à sa veste de training de marque « Lacoste » à motifs géométriques bleus, blancs et noirs avec le logo d’un crocodile dans le dos.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.