La personne qui a été retrouvée cette nuit allongée sur l'E40 à hauteur de Welkenraedt est décédée

Les services de secours sont intervenus peu avant 01h00 avec une ambulance de Battice et un véhicule du SMUR Tourelle. "La victime est décédée sur place", indique ce matin le major Frédéric Vaassen et de préciser, "Nous ignorons les circonstances, l'identité, l'origine et l'âge de la victime".

Les circonstances des faits sont particulièrement troubles. L’autoroute a été fermée temporairement à la circulation pour permettre l’intervention des services de secours et a été partiellement réouverte une fois les moyens médicaux partis.