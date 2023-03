Le loup attaque à nouveau à Jalhay: il vole un agneau et tue un mouton

Mais surtout, le loup "a volé un agneau ! Il était encore là jeudi. Et ce vendredi matin, il a purement et simplement disparu. Il ne s’est pas échappé et il n’y a aucune autre trace. Cela ne peut donc être que le loup qui l’a emporté. Et qui a certainement été le dévorer dans le bois un peu plus loin… Les gens veulent le retour du loup mais il faut aussi qu’ils voient la face cachée de ce loup."

Une situation qui ne rassure pas tant l’éleveur que bon nombre de personnes dans le village jalhaytois. "Il faut savoir que cela s’est donc déroulé juste à côté du terrain de football et à 50 mètres de maisons. Sans tomber dans la psychose, c’est quand même fort proche du village et donc d’enfants."

D’autant plus que les attaques reviennent à nouveau intensivement. "Il y a deux ou trois semaines, c’est une bête de chez M. Warlimont à Herbiester qui a été tuée par le loup. Et il y a peu, il y a eu une attaque à Battice. On nous a déjà prévenus, il y a ici une période critique qui devrait durer deux ou trois mois avec des attaques possibles du loup sur les animaux."

Quant à Guillaume De Palmenaer, ce type d’attaque n’est pas une première. "Le loup était déjà passé par ma prairie il y a un an. Un mouton a été tué et vidé. J’ai contacté le réseau loup et effectué toutes les démarches. Mais il leur a fallu 11 mois pour m’indemniser. En attendant, nous avons toutes les factures à payer."

Sans oublier des dégâts collatéraux auprès des autres bêtes. "Elles sont toutes choquées. Par exemple, l’an dernier, nous avons eu des fausses couches suite au stress. Mais quand on le dit au réseau loup, ils estiment qu’il n’y a pas de lien, alors que cela s’est passé juste après l’attaque du loup… Ici, j’ai déjà pris contact avec mon vétérinaire. Il devra peut-être effectuer des piqûres pour calmer les bêtes, comme l’an dernier. Piqûres à 50-100 € entièrement à ma charge. Cela fait beaucoup."