La Vesdre en pré-alerte de crue

Ce jeudi, la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques a annoncé que le seuil de pré-alerte venait d’être atteint au niveau d’un cours d’eau en Wallonie… la Vesdre. En effet, comme on l’indiquait jeudi matin au SPW Voies hydrauliques, “les débits sur la Vesdre et ses affluents resteront orientés à la hausse au cours des prochaines heures pour atteindre un pic dans le courant de l’après-midi”.