"Ça permet, à la fin de chaque séquence du procès, d’expliquer au public ce qu’il s’est passé: pourquoi on a dit ça, pourquoi on a fait ça. Ça a un but didactique: comprendre comment un procès se déroule et pourquoi de cette manière. Et ça dilue peut-être une certaine crainte que les gens peuvent avoir", commente le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Verviers, M Serge Marcy.

Ce samedi 11 mars, le palais de Justice de Verviers ouvrait ses portes au public pour permettre au public de comprendre certains aspects de la justice. Le programme de la journée était rythmé de quatre conférences et de deux procès fictifs, la visite guidée ayant dû être reportée pour des raisons de sécurité. Le palais de Justice de Verviers est toujours en piteux état et les fonds financiers pour la restauration se laissent désirer. Cette absence de visite montre aussi la détresse dans laquelle est plongée la Justice. Le système B voir C est souvent d’application pour continuer à avancer mais jusqu’à quand ? Les membres du Barreau continuent de se battre pour faire avancer le dossier et retrouver des conditions de travail dignes.

Dernière édition: 2018

"On avait à cœur de le refaire, on trouve que c’est important que les gens puissent venir voir comment les choses se passent. Ils peuvent rencontrer des avocats s’ils ont des questions. Et les conférences organisées le sont sur des thèmes d’actualité", détaille Gauthier Muller, le président du Jeune Barreau de Verviers.

La dernière édition s’est déroulée en 2018 et le public était à nouveau au rendez-vous. "On est assez contents de l’affluence". Un public varié venu pour différentes raisons, comme Jodie 16 ans: "Je suis là parce que je m’intéresse au droit et j’hésite à me lancer dans ce type d’études. Aujourd’hui, c’était l’occasion d’en apprendre un peu plus".

Le premier procès fictif a débuté vers 14h dans une salle d’audience remplie d’un public à l’écoute. ©-Cindy Thonon

Les procès n’ont pas déçu

Les rendez-vous prisés de la journée étaient les deux procès fictifs inspirés d’affaires réelles. Le premier, un procès civil, opposait un garage à un particulier pour un souci de vanne EGR. Me Delobel et Me Jamar ont livré une prestation digne de ce nom. Ils confient qu’ils ont préparé le dossier comme une véritable audience afin de rendre le procès fictif le plus proche de la réalité.

Quant au procès pénal, il opposait une relation entre une escort-girl et un client qui s’envenime. D’après les éléments présentés, l’homme aurait porté des coups de hache aux amis de l’escorte qui était retenue contre son gré dans l’appartement du prévenu. Bref, un procès qui n’a pas manqué d’intéresser le public tant pour la performance des avocats que pour le caractère particulier de l’affaire. À noter que pour le procès fictif, les avocats avaient inversé leur rôle, la défense défendait la partie civile et inversement. En fin de procès, Me Marcy, qui avait endossé le rôle du président, a soulevé l’importance des sanctions adaptées: "L’objectif de la sanction est d’éviter que ça ne se reproduise pas. Le tribunal doit avoir une vision d’avenir." L’incarcération n’est pas toujours la meilleure réponse, a-t-il ajouté.