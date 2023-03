Quand Kiki fait la dictée des Ardennaises

Organisée par la Province de Liège, cette épreuve est soutenue par les partenaires indéfectibles des Classiques ardennaises : ASO et le Royal cyclist’s Pesant club liégeois.

A noter que les participants les plus brillants seront récompensés : les 300 élèves désignés parmi les meilleurs de chaque école participante seront invités à la présentation des équipes féminines et masculines de Liège-Bastogne-Liège, le samedi 22 avril sur le Quai des Ardennes. Ils y recevront un pack cadeaux.

Mieux encore, les 14 premiers jeunes lauréats auront la chance de vivre la doyenne des classiques de manière privilégiée : 7 d’entre eux seront accueillis au départ et les 7 autres à l’arrivée.

Pour cette 3e édition, 61 élèves de 6e primaire des écoles communales de Battice, de Grand-Rechain et de Bruyères se sont regroupés sur un seul et même site, à Herve, Ville départ de l’édition 2023 de la Flèche Wallonne. Le temps de la lecture, l’humoriste Martin Charlier alias Kiki l’innocent, a enfilé le costume de professeur de français, en présence des autorités provinciales, communales herviennes et des directions des écoles participantes.

Voici la dictée :

Rendez-vous historique du calendrier cycliste, les Classiques ardennaises sont deux courses cyclistes sur route qui se tiennent à la mi-avril dans les Ardennes belges. Les courses sont remarquables pour leurs nombreuses petites côtes et leur profil très vallonné, typique du relief du Massif ardennais.

Cette année, la ville de Herve a été choisie par Amaury Sport Organisation (ASO) pour accueillir le départ de la Flèche Wallonne le 19 avril 2023.

Cette ville cadre idéalement avec la distance de cette épreuve qui ne peut excéder 200 kilomètres jusqu’à sa légendaire arrivée sur le Mur de Huy.

Quelques jours plus tard, le dimanche 23 avril 2023, les coureurs devront faire preuve de résistance pour triompher des 256 kilomètres de Liège-Bastogne-Liège. Pour rappel, cette course est considérée comme l’une des courses d’un jour les plus difficiles de la saison, en raison de sa longueur et de son parcours au relief très accidenté.

Cela constitue, année après année, un magnifique spectacle pour le public liégeois, belge et international.

Et les questions :

1. Quel était le surnom du coureur cycliste Eddy Merckx ?

 L’Ogre

 La Terreur

 Le Cannibale

2. Quel est le pays qui produit le plus de vélos dans le monde ?

 La Chine

 La Russie

 La Belgique

3. En quelle année a été inventé le tout premier vélo ?

 1717

 1817

 1917