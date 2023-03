Il aura fallu attendre trois longues années pour pouvoir à nouveau voir défiler les magnifiques chars du laetare Sart-Tiège. Car il faut se rappeler que l’édition 2020 avait dû être annulée trois jours seulement avant le cortège, à cause du Covid. Mais l’attente valait le coup ! Les nombreux groupes des deux villages n’ont pas ménagé leurs efforts durant ces longues années pour proposer un cortège fleuri comme jamais. Il faut dire que ce sont des centaines de milliers de fleurs qui ont été confectionnées patiemment par les carnavalistes sartois et tiégeois.

Après un premier tour dans leur village respectif, les participants ont ensuite pris la route vers 13 h 30 vers le village voisin, pour le traditionnel cortège tant attendu. Le public présent en a eu donc pour ses yeux grâce aux chars et aux danses de certains groupes. Évidemment, que serait ce laetare sans les toutes aussi traditionnelles petites piques entre Tiégeois et Sartois, tels de meilleurs ennemis ? Et elles furent nombreuses et en toute camaraderie !