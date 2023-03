Aubel : Elle a poignardé son compagnon

Peu après, Vanessa s’est réfugiée chez une voisine en déclarant qu’elle “n’en pouvait plus.” La jeune femme était couverte de sang et présentait des blessures à la main. Lorsque les secours sont arrivés au domicile du couple, ils ont découvert une scène apocalyptique. L’enfant en bas âge était couvert de sang et le compagnon de la dame baignait dans une mare de sang ! Il y avait du sang dans plusieurs pièces du domicile. La victime présentait d’impressionnantes coupures au visage, à la tête mais aussi au cou et dans le dos ! Lorsque les deux protagonistes ont été entendus, ils n’ont pas donné la même version.

Mais tous les deux sont formels, Vanessa n’aurait jamais volontairement porté des coups de couteau à son compagnon… Problème, les versions présentées par les deux protagonistes ne correspondent pas du tout aux constatations médicales. “Il est tombé dans le couloir”, a indiqué Vanessa lors de sa comparution devant la cour d’appel. “Il prend des médicaments. Le couteau s’est retrouvé dans sa gorge. Il m’a retiré le couteau de la main, c’est à ce moment que je me suis blessée. Mon fils était à côté de moi.”

Létales

Interrogée sur la raison pour laquelle l’homme se promenait avec un couteau en main, Vanessa a alors eu une réponse qui a étonné le président de la cour. “Il voulait se faire une tartine.” Le couteau a été retrouvé dissimulé en dessous du micro-ondes. En instance, la prévenue a écopé de 12 mois de prison avec sursis.

La cour a estimé que la version présentée par la suspecte n’était pas crédible. Les magistrats ont souligné que l’arme utilisée et les zones visées sont létales. La cour d’appel a mis en avant la pluralité des lésions, notamment une importante blessure localisée non loin de la clavicule gauche.