Un nouveau projet de lotissement avec 26 logements près de la piscine de Spa

Ce sont plus précisément 26 logements qui sont en projet sur des superficies (lots) allant de 300 à 1340 m2. La variété dans le type d’habitations proposées par la société devrait permettre l’accès à la propriété aux jeunes ménages (ce qui était aussi un souhait de l’autorité locale), aux primo-arrivants mais aussi aux familles, ou à d’autres profils d’acquéreurs.

Le schéma d’égouttage des eaux usées et des eaux pluviales répond aux différents codes avec notamment l’aménagement d’une attente d’égouttage pour laisser la possibilité aux maisons voisines existantes à l’est de la parcelle de se raccorder au nouveau réseau d’égouttage. "Ce projet permettra donc à toute une série d’habitations déjà existantes d’être enfin connectés au réseau d’égouttage en bénéficiant des nouvelles installations prévues, sans surcharger le réseau existant" précise Général Construction par voie de communiqué.

Sans oublier que les divers aménagements de voirie prévus devraient accélérer la liaison entre la ligne 44A existante et la future liaison de mobilité douce destinée à se poursuivre sur l’Avenue Amédée Hesse.

Une réunion d’information pour les habitants

Le projet a été présenté à la population spadoise et aux riverains de la zone au cours d’une réunion d’information préalable qui s’est tenue ce mercredi 15 mars 2023 dans les installations du centre culturel de Spa. "Une cinquantaine de riverains spadois étaient présents. Ils ont bien sûr pu émettre leur avis ou réserves sur celui-ci et poser leurs questions. Certains d’entre eux ont également partagé leurs suggestions alternatives en termes d’aménagement de ce futur lotissement."

Notons d’ailleurs que les riverains sont invités par Général Construction à se prononcer sur l’aménagement et l’affectation de certaines zones destinées à rester des lieux de rencontres et de convivialité entre voisins (placette, zone de dispersion, passerelle traversant le Wayai…). Par ailleurs, le projet prévoit la création de nouvelles voiries équipées, à charge de la société et ensuite rétrocédées à la Ville de Spa.