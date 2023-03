Malmedy: dix élèves de Thuin hospitalisés suite à une intoxication alimentaire à Bévercé

"Il y a eu des premiers symptômes hier soir (lire jeudi soir) et, au milieu de la nuit, en voyant le nombre d’enfants concernés augmenter (il s’agit essentiellement de vomissement et de diarrhée), ils ont décidé d’activer un plan blanc. C’était aux alentours de 4 heures du matin, explique le bourgmestre de Malmedy Jean-Paul Bastin, averti de la situation immédiatement. Dix enfants nécessitaient une hospitalisation. Sept ambulances se sont rendues sur place: 4 enfants ont été pris en charge à Verviers, 4 à Malmedy et 2 à Eupen." Le PIT et deux véhicules du SMUR étaient également présents.

Un transfert au Malmundarium

"Une vingtaine d’enfants sont également malades et restent en observation. Les parents ont été prévenus rapidement et viendront les rechercher", note Jean-Paul Bastin. Au total, le groupe se compose de 139 personnes, dont 124 élèves, 12 accompagnateurs et 3 chauffeurs de cars. Les jeunes qui ne présentent pas de symptômes ont été transférés dans une salle du Malmundarium afin qu’ils puissent prendre le petit-déjeuner. "Des petits pains ont été commandés auprès d’une boulangerie et ils rentreront à Thuin en bus".

L’eau en cause ?

Reste maintenant à déterminer s’il s’agit d’une intoxication bactérienne ou virale. "Il y a en effet une suspicion par rapport à l’eau courante, indique le bourgmestre. Les enfants ne sont plus autorisés à consommer l’eau sur place que ce soit pour boire ou encore pour se brosser les dents." Les services de l’Afsca devraient se rendre rapidement sur les lieux pour essayer de déterminer la cause exacte. "Cela nous permettra de voir si l’on peut rouvrir l’auberge au pas", complète Jean-Paul Bastin. Celle-ci doit normalement accueillir des voyageurs ce week-end et un autre groupe dès ce lundi. "C’est une période chargée pour eux."

Le bourgmestre salue toutefois le bon déroulement de cette intervention. "Ce fut une organisation très professionnelle aussi bien du côté médical que des enseignants sur place. Il n’y a pas eu de panique. Même s’ils n’étaient pas malades, chaque enfant a pu être vu par un médecin, qui a fait le tour des chambres", conclut-il.