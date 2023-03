Fin de l’enquête publique pour la carrière de Bilstain, que va-t-il se passer?

Pour rappel, l’enquête publique relative au permis d’exploitation de la carrière de Bilstain a pris fin ce jeudi 23 mars à 10 h 30, dans la commune de Limbourg, une des communes les plus impactées par le projet de remblai. "Ce sont environ 300 personnes, mails et courriers confondus qui se sont manifestés. Et une quinzaine de personnes ont pris rendez-vous à la commune en dehors des périodes de consultations", indique Alain Schils (La Limbourgeoise), échevin de l’Urbanisme présent pour le dernier jour de consultation publique. Et maintenant ? "On va rassembler tous les avis et les transmettre à la Région wallonne. Actuellement, je ne peux pas vous en dire plus parce qu’on n’a pas encore eu le temps d’analyser les demandes reçues". Et c’est la Région qui tranchera. Pour cela, elle dispose d’un délai "d’environ quatre semaines et, en général, c’est à la fin du délai légal qu’on obtiendra une réponse, c’est rarement avant", signale l’échevin des Travaux, Luc Delhez.