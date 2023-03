La consommation de l'eau courante pouvait être à l'origine de cette intoxication. Finalement, l'eau n'est pas en cause. La SWDE a réalisé des analyses et les résultats sont revenus négatifs. "La SWDE va donc déclarer l'eau conforme et les habitants pourront à nouveau la consommer", explique le bourgmestre malmédien, Jean-Paul Bastin.

D'autres hypothèses sont actuellement en cours de vérification, afin de trouver l'origine de cette intoxication.

L'auberge de jeunesse est, elle, toujours fermée, au moins jusqu'à lundi. "Les propriétaires en profitent pour faire un grand nettoyage. Elle pourra sûrement rouvrir ses portes mardi. Nous avons une réunion prévue lundi pour faire le point."