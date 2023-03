Depuis le mois d’août 2021, la piscine de Verviers est fermée pour permettre à cette infrastructure sportive verviétoise de connaître une véritable cure de jouvence. Un chantier d’importance comme nous avons pu le constater ce jeudi lors d’une visite du chantier.

"Maintenant, la piscine sera aux normes et aux standards d’une piscine du XXIe siècle, détaille Malik Ben Achour (PS), le président de Synergis. On a quasi-tout changé. On a refait les bassins dont il est prévu de projeter la résine dès la semaine prochaine après avoir refait les bétons et l’étanchéité. On a refait aussi les salles de sport. Car on parle de la piscine mais il y a beaucoup d’autres sports qui sont pratiqués là-bas. Il y a ensuite une nouvelle salle polyvalente construite à l’entrée côté gauche, à l’emplacement des anciens vestiaires pour dames. On prévoit ensuite un accès PMR digne de ce nom avec un ascenseur qui va amener aux différents étages, y compris au bassin évidemment. Et on refait toutes les douches. On a essayé d’optimiser l’espace tout en augmentant le confort et la qualité de l’accueil."

Sans oublier la grande nouveauté "qui apportera une vraie plus-value", à savoir le restaurant-cafeteria. "Cet espace est construit sur le toit avec une visibilité directe et panoramique sur le grand bassin. Il y a une possibilité pour le futur exploitant, qui n’a pas encore été choisi car nous n’avons pas encore lancé l’appel, de profiter d’une terrasse. Et d’avoir un fonctionnement qui aura sa propre vie, indépendamment des sports."

"Faire en sorte d’ouvrir pour la rentrée au plus tard"

Mais la finalisation va demander encore pas mal de travail aux ouvriers. "Notre objectif est de pouvoir rouvrir la piscine dans le courant de l’été. En tout cas, faire en sorte qu’elle soit à nouveau accessible pour la rentrée et donc pour les écoles et les clubs. Je reste quand même prudent car on n’est pas à l’abri de soucis. Mais raisonnablement, c’est un délai sur lequel on peut s’engager. On espère pouvoir remplir les bassins déjà à la fin du printemps. Mais à partir de là, il y a toute une série de tests d’eau à réaliser et cela prend du temps. Mais si on remplit les bassins en mai-juin et que les tests sont réalisés dans la foulée, la réouverture à l’été sera possible. Quant à la cafeteria-restaurant, je n’ai pas voulu que ce chantier, pour lequel on a encore des arbitrages à prendre, retarde le chantier général. Car la priorité est la piscine et les salles de sport. Ainsi, dans la foulée et les mois qui suivront la reprise des activités des bassins, on inaugurera ce restaurant avec un exploitant indépendant."

Il faut rappeler aussi qu’il y a eu du retard car le projet initial prévoyait une ouverture en juin de l’année dernière. "Sur un chantier de cette ampleur, c’est difficile d’éviter les retards. Il y a eu une découverte d’amiante qu’il a fallu régler et des circonstances extérieures comme il existe dans tout chantier, dont le Covid."

Enfin, il restera, après ce chantier, le parvis de la piscine à refaire. "L’espace devant la piscine, en jonction avec la rénovation du parc qui est très fréquenté, sera réaménagé avec une série de nouvelles places de parking, dont pour les PMR. Et on espère réaliser cela après la fin immédiate des travaux du bâtiment."

Quant au budget total, initialement prévu à hauteur de 7,7 millions d’euros, subsidié pour un peu plus de 1,9 million, sera dépassé et "tournera autour des neuf millions". Le surplus sera pris en charge par la ville.