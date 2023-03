Pour rappel, l’enquête publique se clôturait le 23 mars 2023. La majorité a indiqué que le nombre de personnes ayant consulté le dossier "ne dépassait pas les 350 demandes et qu’une vingtaine de personnes sont passées à la Commune". Mais la question qui brûle les lèvres de tous les habitants, "si ça passe, qu’est-ce qu’on fait ?", a lancé la conseillère d’opposition Jessica Martin (Limbourg Demain). Actuellement la demande de permis est analysée par la Région wallonne qui déterminera la suite des événements.

Et si la Région wallonne ne tient pas compte des remarques des habitants ? "La commune utilisera toutes les voies de recours possibles pour empêcher le passage des camions dans Dolhain" a répondu la majorité. Un exemple allemand a été évoqué par l’opposition de Limbourg Demain, certaines restrictions imposées par les villes aux entreprises en termes de créneaux horaires ou encore de bâches sur les camions pour éviter les pertes de chargement.

"Peut-on inventer des règles pour réguler cela, ici ?". Majorité et opposition ont rappelé leur union dans ce dossier, dans l’intérêt des citoyens, avant de conclure, "je pense que les citoyens ne se laisseront pas faire".

2. Police: déménagement prévu

Les policiers déménageront prochainement dans les locaux de l’administration communale au rez-de-chaussée en attendant leur installation définitive sur le site Hoeck. Les conseillers se sont accordés sur l’offre du bureau de Police reçue.

3. Permettre aux pompiers de travailler

La dotation à la zone de secours VHP a été votée pour un montant de 183 000 €, un montant similaire à 2022. Pour rappel, l’ensemble des conseillers ont voté contre la nouvelle dotation de la zone de secours qui atteignait le montant de 265 000 €.

"La proposition qu’on fait c’est pour ne pas être un élément bloquant pour la zone de secours. On remet en cause la façon dont la nouvelle clé s’applique à nous. Mais on ne veut pas empêcher les pompiers de travailler", a expliqué l’échevin Stephen Bolmain La Limbourgeoise).

4. Trois défibrillateurs publics

La conseillère d’opposition Sonia Genten (Changeons Ensemble) a interrogé la majorité concernant l’installation de trois défibrillateurs. Il s’agira de trois DEA (défibrillateur externe automatique) qui seront installés: un à la Commune, un au service des travaux et un dernier dans le centre de Dolhain proche des distributeurs de billets et il serait disponible 24 h/24.

Elle s’interrogeait également concernant une formation éventuelle pour l’utilisation de ces machines. Des formations ont été déjà été dispensées dans les clubs sportifs, au personnel communal ou encore aux enseignants a répondu la majorité.

Cependant il n’est pas impossible que d’autres formations soient relancées pour un public plus large.