Un huissier tente de faire lever un piquet devant le Delhaize de Verviers: l’action se poursuivra ce samedi

"Il est venu soi-disant avec un mandat du juge", explique Stéphane Breugelmans, délégué CNE. L’homme aurait alors indiqué que la police allait arriver. "Il s’agit clairement d’intimidation, c’est lamentable", lancent les travailleurs présents. "Nous n’avons pas écouté l’injonction tant que les services d’ordre n’étaient pas là, ajoute le délégué. Normalement, on a un accord avec les partis de la région pour que la police ne soit pas envoyée s’il n’y a pas de perturbations à l’ordre public. Un motard et une voiture de la circulation sont passés là, plus par hasard qu’autre chose. On est partis alors en catimini. C’est un coup dans l’eau pour la direction: personne n’a eu d’injonction ni été contrôlé. Personne n’a eu d’amende."

En région liégeoise, c’est la première fois depuis le début de la mobilisation qu’un huissier se déplace. "C’est par contre déjà arrivé du côté de Bruxelles et de Bouges. Ici, on a bien géré ce petit embêtement parce qu’on est rôdé par notre service juridique", indique Stéphane Breuguelmans.

Une action de solidarité samedi matin

Les grévistes sont bien décidés à remettre le couvert ce samedi 1er avril. Une action de solidarité est en effet organisée de 10 à 12 heures, en front commun, devant le supermarché de Verviers. "Nous invitons donc les clients à venir apporter leur soutien aux Delhaiziens", précise, dans un communiqué, le Setca-FGTB Verviers.