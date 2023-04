Aubel: un incendie ravage un hangar abritant quatre voitures de collection (photos et vidéo)

"J’ai roulé avec la Porsche ce matin mais je la laisse toujours refroidir avant de la rentrer, je ne comprends pas", déclare le propriétaire de l’entrepôt désemparé. "C’est une voisine qui en promenant son chien a appelé les pompiers. Son chien aboyait au niveau du hangar, on est allé voir et à ce moment-là, ça fumait à peine. Samedi dernier, on était encore avec les Louveteaux dans le garage pour prendre une photo insolite avec des casques allemands qui se trouvent dans le hangar. Je ne réalise pas. Ce n’est pas tant pour le coût financier, ce sont des pièces de collections que je ne retrouverais plus".

Le feu s’est déclenché fin de matinée, c’est une voisine qui a été alertée en promenant son chien. ©Zone de secours VHP

Du côté des pompiers, ils déclarent ne pas connaître la cause de l’incendie. "Nous étions vingt pompiers sur place: deux autopompes, un camion avec une échelle, deux camions-citernes et un officier. Le feu a relativement été vite maîtrisé mais le sinistre est total ", déclare le major Frédérique Vaassen.

La rue reliant la place Nicolaï et la place Albert 1er a été fermée à la circulation environ deux heures afin de permettre aux hommes du feu de maîtriser l’incendie.

"Plutôt, nos hommes sont intervenus rue de Vernantes pour un feu de toiture", ajoute le major Frédérique Vaassen de la zone de secours VHP. Ce sont 18 pompiers qui se sont rendus sur place, l’incendie n’a pas fait de victime.