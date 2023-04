Une journée pour embellir les trottoirs et la ville de Spa

"Il y aura une mise à disposition des services communaux pour conseiller, outiller et guider les Spadois par rapport aux différentes possibilités qu’on va leur offrir, indique Gilles Bruck, échevin de l’Environnement (MR). La première, ce sera la distribution de sachets de graines gratuits qu’ils pourront semer au pied de leur façade."

Il sera également possible de faire une demande pour introduire un permis de végétalisation en vue de poser un rosier ou une plante grimpante de type rose trémière ( une opération similaire avait déjà été organisée en 2019 et 2021, à plus petite échelle). "Là, le service des Travaux viendra creuser une petite fosse pour planter celle-ci", ajoute-t-il. Des fixations seront alors installées au mur. Attention toutefois, les démarches prenant du temps et demandant une analyse précise, notamment au niveau des impétrants, les plantes grimpantes, offertes par la Ville, ne seront véritablement mises en terre que l’année prochaine.

Voici un exemple de verdurisation, rue de Géronstère. ©Ville de Spa

Commune "Maya", Spa permet également d’autres choses. "Dont celle, devant les façades (jusqu’à 30 cm tant que l’on conserve le 1,5 mètre de trottoir – de creuser et de végétaliser à même le sol, en pleine terre, précise Gilles Bruck. Les services viendront vérifier la faisabilité, pour ceux qui le souhaitent, d’enlever les pavés." Enfin, il sera également possible de demander l’autorisation à la Commune pour placer ses propres bacs de fleurs, selon les mêmes règles.

Cette journée sera également l’occasion de rappeler l’importance d’entretenir son trottoir (ce qui est d’ailleurs une obligation légale). "On montrera qu’on peut l’entretenir autrement. De plus, un trottoir fleuri n’est pas un trottoir mal entretenu", note Alda Greoli. Un petit feuillet explicatif, reprenant de nombreux conseils, sera également fourni aux participants.

La journée, qui se veut conviviale, s’adresse tant aux particuliers, qu’aux quartiers, associations, mouvements de jeunesse et autres comités. Elle se clôturera par un apéro géant au potager communautaire du Plan de cohésion sociale, rue Hanster. Des animations surprises sont également prévues.

Inscription obligatoire au 087 795 330, à baptiste.delcour@villedespa.be, via un formulaire en ligne ou le QR code des affiches.