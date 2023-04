Verviers : vaste opération de contrôles

Quatre policiers et huit contrôleurs du SPW étaient mobilisés dans le cadre de cette journée.

Et le bilan a de quoi surprendre "En effet", indique-t-on àla zone de police verviétoise, "plus d’une cinquantaine de véhicules et une septantaine de personnes ont ainsi été contrôlés et 33 taxes impayées pour un montant total de 9043,78 € dont 5332,04 € ont été récupérés".

Bis repetita

Une quinzaine de procès-verbaux ont également été rédigés dans plusieurs matières suite à la constatation d’infractions diverses telles que non-port de la ceinture de sécurité, défaut d’immatriculation, défaut d’assurance, conduite sans être titulaire d’un permis de conduire…

"Au vu du bondéroulement de cette journée, et de l'efficacité de ce partenariat, la zone de police et le SPW Fiscalité ont décidé de répéter très prochainement cette journée d’action sur l'ensemble du territoire de la zone de Police Vesdre".

A bon entendeur...