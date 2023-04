10 ans de convivialité comme collecteur à la Cavalcade de Herve

Il a ainsi gardé tout de même un bon pied dans la Cavalcade les lundis de Pâques. "Ma première collecte, je l’ai faite avec le président (NDLR: Raphaël Bontemps) en 2013. C’est lui qui m’a initié, il était très bon comme collecteur. Et comme on dit, quand on tombe dedans, c’est difficile d’en sortir !", sourit le Hervien, qui n’est ainsi pas près d’arrêter, très friand de cette journée de convivialité. "À la limite pour moi, c’est un des moments les plus importants de l’année. C’est quelque chose que l’on ne voudrait rater pour rien au monde. Il faut être collecteur pour se rendre compte de l’accueil des gens. Je démarre ma collecte à 5h du matin et jusque midi et demie on a un chauffeur, parce que l’on va dans les villages de la commune, Chaineux, Charneux, Bruyères,… On a toutes nos adresses là. Puis à partir du moment où l’on bloque les rues dans le centre, on revient sur Herve et on suit le cortège en s’arrêtant dans toutes les familles que l’on connaît. Dans des familles, il y a quinze ou vingt personnes qui nous attendent, elles préparent un petit-déjeuner,… Les gens te demandent ‘et quoi tu passes lundi’, ils sont demandeurs. Quand tu dis que tu ne passes pas cette année, à la limite les familles sont déçues. C’est vraiment une tradition du week-end de Pâques !"

Cette année, une petite vingtaine de collecteurs récoltera billets et pièces auprès des Herviens et du public massé pour admirer le cortège. "C’est une rentrée qui compte pour l’organisation de la Cavalcade de l’année d’après", insiste Michel Mari.

