Séjournez à Forestia, à Theux, c'est possible (vidéo)

Comme le nom l’indique, l’offre de logements se scinde en deux parties: un hôtel, composé de 6 chambres (5 chambres familiales de 4 personnes et une chambre double, installées dans l’ancien restaurant "Le Pied de la Fagne" et entouré d’un grand jardin) et des lodges. Au nombre de 5, ceux-ci sont répartis à différents endroits du parc et pourront héberger entre 4 et 6 personnes. Chaque lodge comporte au minimum 2 chambres et au maximum 2 salles de bains. Tous disposent également d’une terrasse avec vue.

"Notre public cible est vraiment très famille. On s’est donc battu pour avoir des chambres familiales, des petits lits bébé intégrés… C’était important pour nous d’y penser", estime Noémi Hennen, responsable communication de Forestia. Côté déco et aménagement, on retrouve donc beaucoup de bois, des luminaires aux matériaux naturels ou encore des motifs rappelant la forêt environnante. "Toute l’équipe a vraiment été mobilisée autour de ce projet. Et on a travaillé avec le bureau d’architecture Olivier Fourneau à Liège, pour l’implantation et la structure des lodges, et avec le studio d’architecture d’intérieur Label 5.9.", ajoute-t-elle. Tout a évidemment été fait pour préserver la tranquillité des animaux. "Cela reste notre philosophie."

Chaque logement compte minimum deux chambres. On y retrouve aussi des lits superposés pour les enfants. ©fred beard photography

À l’effigie d’animaux emblématiques du parc

Vous êtes plutôt Barry l’ours, Simone le tarpan, Scott le lama, Harry le loup canadien ou Ginger la vache Highland ? "Nous avons donné le nom d’un animal proche de chaque lodge. Les chambres sont elles aussi à l’effigie d’animaux. Chez nous, le nom de ceux-ci a toujours une petite histoire, que ce soit en lien avec la personne qui nous a donné l’animal, leur pays d’origine ou leur jour de naissance…", rappelle Noémi Hennen.

Le site a été mis en ligne ce vendredi et le début des réservations est prévu pour le 14 avril. Niveau budget, difficile d’avoir une réponse précise: cela varie en fonction du logement, du nombre de personne ou encore de la période.

Des packages en demi-pension

Noémi Hennen l’assure, "les lodges seront comme des chambres mobiles de l’hôtel". Tous les clients seront accueillis au Wood Hotel. "Ils y recevront leur clé et leurs instructions pour le séjour." La formule sera la même pour tout le monde. "Il s’agit d’un package comprenant la nuitée, les accès au parc pendant 2 jours, le petit-déjeuner et un repas en demi-pension le soir avec un menu entrée-plat ou plat-dessert."

À l’hôtel, les petits-déjeuners se prendront dans la grande salle commune tandis que, dans les lodges, il sera livré dans un panier, devant la porte. "Comme au Forest’Bar, nous travaillerons exclusivement avec des produits frais et locaux", précise-t-elle.

www.wood-hotel.be