Véritable tradition du lundi de Pâques, la grande brocante de Verviers a connu une très belle 38 édition. En tout, ce sont 471 brocanteurs qui ont fait le déplacement, tout n’en louant pas moins de 941 emplacements au total. Un nombre pratiquement similaire à 2019 (470 brocanteurs) et plus de 200 brocanteurs de plus qu’en 2022. "On voit bien qu’il y a un nombre important de personnes qui affluent ce lundi dans le centre de Verviers, explique de manière enthousiaste l’échevin des Animations de la Ville, Antoine Lukoki. Il y a tout de même 941 emplacements pris pour cette brocante qui s’étend de l’axe Brou-Harmonie jusqu’à la place Saint-Remacle. C’est un succès et on espère que les brocanteurs seront aussi contents en fin de journée."

Même s’il y avait un peu moins de public que l’année dernière, qui pour rappel était un des premiers grands événements à se tenir en sortie du Covid, on venait quand même de loin pour la brocante verviétoise. "En arrivant ce lundi matin, j’ai pu avoir des cours de langues d’un peu partout ! Il y a des brocanteurs qui viennent des Pays-Bas, d’Allemagne, du Luxembourg. Mais cela a toujours été comme ça car la brocante de Pâques attire du monde."

Une brocante qui a été un peu réaménagée, notamment suite aux travaux de la place du Martyr qui était inaccessible. "Mais la brocante n’est pas plus longue que d’habitude, malgré les travaux de la place du Martyr. Par contre, elle s’étend aussi près de la kermesse qui s’est déplacée sur le site Belgacom. D’ailleurs, pour l’anecdote, il faut savoir qu’au tout début, la brocante avait été créée pour animer la kermesse qui était alors sur la place Verte." Depuis, les choses ont quelque peu changé. Mais une chose est certaine: la brocante de Pâques est toujours un grand succès.