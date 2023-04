Gemmenich : Le pédophile s’en est pris à 23 enfants !

La plupart des faits qui ont été commis par l’intéressé sont pénalement prescrits. Willy Jaminon a été décrit par le parquet général comme un prédateur sexuel qui agit comme une araignée qui a tissé sa toile autour de ses futures victimes. Il avait des chevaux, ce qui attirait particulièrement les jeunes. Au départ, il laissait ses futures proies faire tout ce qu’elles voulaient, sans doute pour les attirer. Ensuite, il profitait de sa proximité avec les jeunes pour en abuser sexuellement. Il a organisé des viols collectifs entre les enfants abusés. Il était âgé de 25 ans, en 1983, lorsqu’il aurait commencé à commettre des abus. Il occupait une place dirigeante aux Patros.

Il était reconnu dans sa profession de postier. Des anciens collègues ont d’ailleurs signé des lettres de soutien à l’intéressé. En 2011, une des victimes qui souffrait particulièrement après les faits s’est rendue chez l’homme. Elle a dénoncé les faits commis par Willy Jaminon à l’épouse de ce dernier. Au lieu d’avouer l’horrible réalité, Willy Jaminon a prétendu qu’il s’agissait d’un complot fomenté pour lui nuire. Il a continué à commettre des abus. Il faisait venir les jeunes chez lui sous le prétexte de s’occuper des chevaux. Il les emmenait en promenade à moto, passait du temps avec eux, avant d’en abuser sexuellement.

Des aveux minimalistes

La plupart des victimes ont refusé d’évoquer les faits. En 2015, les faits ont été dénoncés. Selon l’enquête, seuls les abus commis entre 2000 et 2018 au préjudice de deux jeunes ne sont pas prescrits. Me Molders Pierre, l’avocat du suspect, a d’emblée annoncé qu’il ne plaiderait que sur la peine, car son client reconnaîtrait les faits. Mais Willy Jaminon a ensuite fait une courbe complètement rentrante… “Il avait 11 ans, c’est possible qu’en le mettant sur le cheval… mais ce n’était pas volontaire”, a déclaré le détenu.

La cour lui a alors fait remarquer que ses déclarations ne sont pas en accord avec les déclarations des victimes et surtout avec sa position de ne plus s’opposer à la culpabilité. Le suspect a expliqué qu’il y avait eu une seule scène. Interrogé sur la deuxième victime, il a également minimisé. “Il a eu une érection et m’a demandé de toucher”, a-t-il poursuivi.

Concernant une autre fillette âgée de onze ans, le prévenu a avoué un viol technique, mais déclaré qu’il n’y avait eu qu’une seule scène, contrairement aux déclarations de la victime. “Je me rends bien compte que j’ai un problème”, a-t-il terminé devant la cour.