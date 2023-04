Le centre comptait une quarantaine de collaborateurs. L’équipe a pu compter sur l’aide de plusieurs collègues d’autres centres Fedasil, comme celui de Liège, parrain de Theux.

Prochainement, le camping retrouvera sa finalité touristique. Les derniers membres du centre sur place terminent le rangement, la clôture des contrats et la remise en ordre du site. Les résidents ont tous rejoint une autre structure d’accueil.

"C’était une aventure inoubliable", témoignent les directeurs adjoints du centre, Nadine Arcq et François Marquet. "Tout au long des six mois d’ouverture, le centre de Theux a pu compter sur le soutien de bénévoles, de nombreux donateurs et de partenariats locaux. Le plus important est bien entendu d’avoir pu apporter bien-être et réconfort aux demandeurs d’asile. Merci à notre équipe formidable et dévouée et aux soutiens reçus massivement !"

Le réseau d’accueil de Fedasil compte actuellement plus de 34 000 places. Depuis mai 2021, en raison de la saturation du réseau d’accueil, les places disponibles sont d’abord attribuées aux personnes les plus vulnérables comme les familles, les femmes ou encore les mineurs étrangers non accompagnés (MENA).

Fedasil et ses partenaires poursuivent la recherche de places d’accueil, que ce soit via de nouveaux sites ou via l’extension de centres déjà opérationnels, soulignent les membres du centre.