L’enquête avait débuté en novembre 2019 après les déclarations d’un jeune garçon accompagné de sa mère expliquant que son frère et sa sœur, qui vivent avec leur père durant la semaine, étaient victimes de la violence de ce dernier. Dans une audition filmée, le garçon expliquait notamment que son père envoyait son frère et sa sœur chez un dealer récupérer une commande et que l’individu considérait sa fille de cinq ans comme sa femme.

La grand-mère maternelle des enfants avait, un mois plus tard, porté plainte pour viols et attentats à la pudeur sur ses trois petits-enfants, assurant avoir elle aussi reçu les confidences de son petit-fils, qui expliquait avoir vu son père et sa sœur faire l’amour et devoir faire des fellations à son père.

Entendu, le père de famille avait contesté les faits de mœurs et expliqué que la grand-mère "remontait" ses petits-enfants. Les deux autres enfants avaient, eux, nié les faits de mœurs, mais reconnu les coups.

En février 2021, la jeune fille a finalement fait état de viols et d’attouchements, qui ont duré neuf ans.

Le prévenu, également poursuivi pour des coups et blessures à plusieurs de ses ex-compagnes, dont une qui était mineure au moment de la relation, a écopé d’une peine de sept ans de prison.

Son arrestation immédiate a été ordonnée.