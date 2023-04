les façades, toitures et structures portantes de tous les bâtiments composant le complexe du Casino dans sa totalité, c’est-à-dire les salles de jeux, les salons, le théâtre et la salle des fêtes (escalier extérieur et salle de l’actuelle bibliothèque compris) ;

pour l’intérieur, la totalité des salles suivantes (décors intérieurs, parquets et planchers, sol en mosaïque, ferronneries, menuiseries et quincailleries) : les salles de jeux, la salle “Berchmans”, la cage d’escalier et palier y menant, le Salon Rose, le Salon Bleu, le théâtre (scène non comprise) et la salle des fêtes (scène non comprise) et la cage d’escalier et le palier distribuant ces espaces.