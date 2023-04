Une nouvelle pièce importante des musées de Verviers restaurée

Une nouvelle pièce importante provenant des collections des musées de Verviers vient de rentrer de restauration. Il s’agit d’une "table de changeur" datant de 1661, qui était exposée dans le salon Louis XIII situé au rez-de-chaussée du Musée d’Archéologie et de Folklore, et qui, comme de nombreuses autres pièces, avait été touchée par les inondations de juillet 2021. "C’est avec une grande émotion que nous avons accueilli le retour cette pièce au sein de nos collections, explique l’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux. Il s’agit d’une pièce intéressante de notre collection qui fait partie des mobiliers les plus anciens et constitue un témoin d’une profession ancienne. Cette pièce est rentrée dans nos collections à l’époque de Jean Simon Renier. Elle lui fut donnée par Mademoiselle P. d’Andrimont, de Theux mais nous ne connaissons pas la date de donation. Il s’agit d’une nouvelle manifestation de l’immense élan de générosité qui s’est exprimé à la suite de la sinistre nuit de juillet 2021. Grâce au travail de Monsieur Glatigny, et à la générosité de donateurs dont les noms sont inconnus, une pièce importante de nos collections a été sauvée des eaux et est de retour au musée de Verviers, où nous espérons pouvoir vous accueillir prochainement – les travaux avancent bien – pour l’admirer à nouveau."