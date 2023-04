L’auteur a brisé la vitrine du commerce et s’est emparé de nombreux bijoux. La majorité des bijoux volés portaient un sceau spécifique. Si ces bijoux munis d’un sceau unique vous ont été proposés à la vente, veuillez vous manifester auprès des services de police.

L’auteur se déplaçait sur un scooter très endommagé de couleur noire et de marque “MBK”. Lors de sa fuite, il a abandonné la selle de son scooter sur le trottoir.

L’auteur est de corpulence mince. Au moment des faits, il portait une veste claire et un pantalon foncé.

Si vous avez plus d’informations sur cette affaire ou si vous en avez été témoin, faites part de votre témoignage via ce formulaire ou via le numéro gratuit 0800 30 300.