”Extra Muros, au-delà des murs” débarque en gare de Liège-Guillemins

Depuis la nuit des temps, les Hommes ont bâti des murs pour s’enfermer, se protéger, ou même s’exprimer. Qu’ils soient historiques, psychologiques ou même végétaux, les remparts s’imposent dans nos sociétés. Le visiteur est invité à les découvrir à travers des décors immersifs, interactifs et plus surprenants, comme Europa Expo sait si bien le faire. “Nous avons abordé les murs sous les angles les plus variés", offrant une lecture originale du monde au travers de ses murs emblématiques.

Philippe Raxhon est le commissaire de l'exposition "Extra muros, au-delà des murs" qui va se dérouler du 22 avril au 1er octobre 2023 à la gare des Guillemins. ©MICHEL TONNEAU

En trois temps

L’expo “Extra Muros” se divise en trois temps : un moment plus sombre avec “les murs qui enferment, étouffent, oppressent…”, puis les murs historiques, “de mémoire ou qui protègent”, et enfin les murs porteurs de sens, de revendications, de messages…, “les murs qui expriment et libèrent”, précise le commissaire.

Ainsi, la première partie de l’exposition débute avec les murs qui ont enfermé ou oppressé l’Homme au cours de l’Histoire : les murs de prison et des anciens réclusoirs ou encore ceux du ghetto de Varsovie… La seconde partie se consacre aux murs qui protègent et aux murs de mémoire comme le mur des Lamentations à Jérusalem ou le mur de l’Atlantique. On retrouve également les murs emblématiques de l’Histoire tels que les murs de Babylone, ou encore la Grande Muraille de Chine. L’expo aborde également le mur de confinement… de la Peste ou plus récemment de la Covid-19. “Les murs antimigrants se sont le plus développés depuis les années 2000 partout en Europe, note l’historien. On voit des murs s’ériger entre la Russie et ses voisins”.

Arrivé dans “la lumière”, le visiteur achève le parcours aux côtés de murs devenus de réels supports d’expression artistique et libérateur de la pensée ; de l’art pariétal au street art. L’expo se termine par les murs de la nature, avec les plus emblématiques que sont la grande barrière de Corail ou la grande muraille verte.

Enfin, au-delà des murs de pierres ou de briques, l’expo évoque le mur de Planck, frontière entre le monde physique et mathématique, ou le crâne que l’homme a tenté de franchir depuis la préhistoire.

Bénéficiant d’objets et d’œuvres d’art provenant de collections privées ainsi que d’institutions belges et étrangères, telles que le musée du Louvre, Europa Expo signe une fois de plus une expo au statut international, en vue d’attirer un public bien au-delà des frontières belges.

Un focus sur le mur… d’expression

L’art est présenté en point d’orgue du parcours de l’exposition. Les œuvres des grands artistes comme Shamsia Hassani, graffeuse afghane et professeure agrégée à l’Université de Kaboul sont présentées avec le mur comme support d’expression. Artiste international, Lord Anthony Cahn y expose ses sculptures, reproductions fidèles des murs de villes qu’ils découvrent à travers le monde : Mexique, États-Unis, France ou encore Brésil. L’expo bénéficie également des interventions de Spray Can Arts et du Créahm.

Entrevoir des bunkers le long du mur de l’Atlantique, taguer soi-même un mur ou encore gravir un mur d’escalade… le parcours se veut immersif et interactif. Cette année, la collaboration avec Hoverton a permis d’accroître l’expérience avec l’intégration du mapping vidéo.

Le visiteur est accompagné par la voix d’Hector, en audioguide, subtilement intégré à la scénographie, notamment par le labyrinthe…

Un catalogue est également disponible pour approfondir la thématique, ainsi qu’un escape game pour la vivre en s’amusant.

Après “la frustration” de Toutankhamon (2020), fermé durant 5 mois, et qui poursuit sa route pour la grande fierté d’Europa Expo à la Sucrière à Lyon, à Strasbourg début octobre, avant de rejoindre Toulouse, puis l’Europe centrale (Budapest, Varsovie), après “Napoléon-Au-delà du Mythe” (2021) qui n’avait pas eu le nombre d’entrées escompté, et “I Love Japan” (2022), Europa Expo espère cette fois attirer plus de 150 000 visiteurs.

Ouvert de 10h à 18h (dernières entrées à 16h30). Toutes les infos sur www.europaexpo.be.