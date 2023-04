Herve: la piscine devrait être fermée en 2025 afin de la rénover... en profondeur

On le sait ( voir notre article du 7 avril 2021), la Régie communale autonome de Herve (RCA) est sur plusieurs dossiers, dont celui de la piscine qui concerne le placement de panneaux photovoltaïques, la modernisation du chauffage, l’épuration de l’eau et l’ensemble du bassin. De gros travaux qui nécessiteront la fermeture de la piscine de Herve pour une durée conséquente (plus d’un an). "Ce subside de 2 millions d’euros (65% du montant des travaux) est conforme à notre volonté de maintenir la piscine ouverte, on aura une nouvelle piscine et beaucoup d’éléments vont être changés, avance Jean-Marc Monseur (HDM), échevin des Sports. L’idée, c’est de refaire tout l’intérieur, les vestiaires, les douches, les armoires… et tout ce qui concerne la technique, de manière à avoir la piscine la plus économique possible. Nous avons une réunion la semaine prochaine concernant ces travaux, des travaux qu’on souhaiterait commencer le plus vite possible. Mais il faut avant cela s’assurer que les dossiers sont en ordre, lancer les marchés, les adjuger, etc. Ce serait réaliste de débuter fin 2024, la piscine serait donc inaccessible en 2025."

Benjamin Rikir, gestionnaire de la Régie communale autonome de Herve (RCA), détaille le dossier. "En fait, on garde les quatre murs et on change le reste. On isole, on change le chauffage (avec de la cogénération, de la biomasse, des chaudières gaz et des panneaux, pour la piscine et le hall sportif), on insonorise, on travaille sur la structure et la stabilité du bâtiment. On change aussi les bassins avec des cuves en inox et une séparation du traitement de l’eau des bassins. On souhaite rendre le cahier des charges le plus rapidement possible. Il devra être relu par Infrasports avant de lancer les marchés. Nous devrons d’abord sélectionner les entrepreneurs avant d’avoir le planning, mais on part sur une fermeture de 12 à 18 mois courant 2025." Ce qui compliquera la tâche de nombreuses écoles et complexifiera les créneaux des piscines de Dison, Fléron, La Calamine… Celle de Spa sera rouverte, celle d’Eupen devrait être accessible, mais celle de Chaudfontaine sera toujours fermée. Bonne nouvelle cependant, la piscine sera totalement rénovée pour fêter ses 50 ans, le mercredi 9 février… 2028.

Quid du skatepark et de la piste d’athlétisme ?

La RCA et la Ville de Herve œuvrent également au remplacement du revêtement de la piste d’athlétisme, la modernisation et la couverture des gradins, la création d’un skatepark entre le terrain A et la rue du Stade… "Nous avons des réunions prévues sur ces sujets ici en avril, dont le 25 pour la piste d’athlétisme. Il s’agit d’un autre dossier qui demande un subside, mais pour lequel nous n’avons pas encore la confirmation. Des gradins et une piste, ça coûte très cher ! Quand au skatepark et à l’agora space, nous sommes dans l’attente du permis. On réalise cela sur fonds propres." Une enveloppe de 200 000 € était prévue en 2021, elle a été réajustée pour le budget 2023.